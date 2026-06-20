歌手のGACKT（52）が19日放送のABCテレビ「探偵！ナイトスクープ」（金曜後11・17）に“特命局長”として初出演。クールなイメージからは想像しづらい、意外な苦手を明かした。この日最初に取り上げられたのは「手すりを使わずに階段を下りたい」という依頼。依頼者の挑戦をVTRで見届けたGACKTは、自身にも日常生活の中で苦手な動作があることを打ち明けた。それが、エスカレーターに乗る瞬間。「エスカレーターに足を乗せる