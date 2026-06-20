猛暑が続く日本の夏を健康に乗り切るためには、毎日の適切な熱中症対策が欠かせません。汗とともに失われがちな水分やミネラルを補ったり、夏バテに負けない健康的な身体を維持するための栄養を補給することが大切です。今回はファインから、日々の生活の中で簡単に美味しく取り入れられる、おすすめ熱中症対策アイテムを3つ厳選してご紹介します。 プロテインで夏に負けない身体づくり 暑さのせいで食欲が落ちてしまいがち