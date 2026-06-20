ＮＨＫの廣瀬智美アナウンサー（４４）が同局を退局し、プロ野球・巨人の球団職員に転身することが１９日、明らかになった。７月１日付で入社する。関係筋によると廣瀬アナは転職サイトを経由で応募してきたという。チームの編成などに携わっていく予定という。廣瀬アナは０４年にＮＨＫに入局し、鹿児島放送局、大阪放送局を経て、０９年から東京勤務に。同年より「サンデースポーツ」の司会を担当した。１５年からは「ニュー