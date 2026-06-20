◇W杯北中米大会1次リーグC組ハイチ0―3 ブラジル（2026年6月19日米国・フィラデルフィア）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグC組の第2戦が19日（日本時間20日）に行われ、52年ぶり出場のハイチはブラジルに0―3で敗れて2連敗となり、1試合を残して敗退が決まった。ハイチは初戦のスコットランド戦に0―1で敗れていた。2試合を終えてC組はブラジルとモロッコが勝ち点4で並び、得失点差でブラジルが1位、モロッコが2位