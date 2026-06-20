女優有村架純（33）が20日、都内で、映画「マジカル・シークレット・ツアー」（天野千尋監督）公開記念舞台あいさつに出席した。2017年、中部空港で起きた主婦たちによる金の密輸事件をモチーフに、周りに流されて生きてきた3人の女性が金の密輸を通して絆を深め、それぞれの人生を取り戻していく姿を描いたエンターテインメント作品。夫の横領を知った2児の母・和歌子を有村、借金を抱える研究員・清恵を黒木華（36）、未婚の妊婦