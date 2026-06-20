テレビ朝日の田中萌アナウンサーがABEMA的ニュースショーに出演した際に、新幹線利用時に直面した「特大荷物スペースつき座席」をめぐる想定外の事態について語る場面があった。【映像】「特大荷物スペースつき座席」をめぐり想定外の事態番組ではこの日、「新幹線の“お隣席ガチャ”問題」を取り上げた。マナー違反や肘掛け占拠などを発端に「新幹線のお隣さん問題」がSNS等で度々話題になっている。田中アナは「新幹線で特