歌舞伎役者、俳優の市川團十郎さんが6月20日、自身のSNSを更新。長女の麗禾（市川ぼたん）さんと長男の勸玄（市川新之助）さんの最近の写真を公開しました。 【写真を見る】【 市川團十郎 】長女の麗禾さんと長男の勸玄さんの最新ショット公開「いってらっしゃい」「明後日は麻央の祥月命日です」團十郎さんは「昨日は麗禾、今日は勸玄。各々のお仕事へ、成長してきたね、いってらっしゃい♪」と綴り、2人が家を出る際とみ