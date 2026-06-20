女優南沙良（24）が20日、都内で、映画「マジカル・シークレット・ツアー」（天野千尋監督）公開記念舞台あいさつに出席した。初日を迎え「生きることと正しいことの間で揺れることってあると思うんですけど、爽やかにも滑稽になるのが素敵な作品」とした。共演した有村架純（33）黒木華（36）について「私はおふたりの背中を追いかけながら頑張っていたんですけど、黒木さんには見透かされている、うそがつけないという気持ちにな