殺人未遂の疑いで、上越市に住む作業員の男（35）が20日、逮捕されました。警察の調べによりますと、男は19日午後4時45分頃、同居する父親（60歳代）の胸をナイフで数回突き刺し、殺害しようとした疑いがもたれています。父親は胸に刺し傷を負い、全治不詳のケガを負いましたが、命に別条はありません。警察によると、父親は病院へ搬送時、会話ができる状態でした。調べに対し男は「間違いありません」と容疑を認めており、警察が