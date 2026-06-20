指輪が抜けなくなって焦った経験がある人は、意外と少なくないのではないでしょうか。そんな体験を描いたゆう｜ノープロブレムキャットさんの投稿作品『結婚指輪が抜けなくなった話』が注目を集めています。【漫画】「結婚指輪が抜けなくなった話」（全編を読む）それは、ゴールデンウィークに大好きな従兄弟の結婚式に参列することになった時のことです。せっかくのお祝いの場だからと、作者は久しぶりに結婚指輪をつけて行くこと