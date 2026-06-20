Osaka Metro谷町線は、大日駅と八尾南駅28.1kmを結ぶ地下鉄路線です。このうち、野江内代〜守口間は、完全に京阪本線と並走します。SNSでは「なぜ、地下鉄は京阪と並走しているのだろう」という投稿も見かけます。そこで、谷町線東梅田〜大日間がどのような経緯で建設されたのか、調べてみました。【写真】京阪の守口市駅。ここに谷町線が乗り入れる予定だった！？守口から梅田へ直行するルートまずは復習がてら、谷町線東梅田〜大