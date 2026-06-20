＜ニチレイレディス2日日◇20日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、初日首位の荒木優奈が2つ伸ばしてトータル10アンダーで単独首位を守っている。【LIVE写真】前傾角度キープがエグイ都玲華は体幹が強いです3打差2位には、1番から4連続バーディを奪うなど11ホールを終えて5つ伸ばしている政田夢乃とルーキーの藤本愛菜が