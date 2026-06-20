ゴルフスイング解析システム「ギアーズ」を使ったスイング分析の第一人者、マイケル・マナビアン氏は、「スイング軸が不動なら、ヘッド軌道は常に一定になる」と話す。ヘッドの最下点となる左肩延長線よりも右寄りにボールを置けば、ドライバーからウェッジまで簡単にドローが打てるという。【連続写真】吉田鈴のボール位置に注目！ 左肩延長線からボール3個右に置いて7番アイアンダウンブロー◇◇◇当たり前のことですが、ド