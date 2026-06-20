雑誌『ALBA』の読者に「一緒にお酒を飲みたい女子プロは？」というアンケートを実施。多くの票やコメントが寄せられたなか、吉田優利と並んで2位に選ばれたのは、酒のつまみみたいな料理が好物の小祝さくらだ。【ランキング】初優勝した居酒屋の看板娘もランクイン！ 一緒にお酒を飲みたい女子プロ1位〜10位【2位タイ】小祝さくら吉田優利と並んで2位にランクインしたのは、今季の女子ツアー開幕前に、2024年に男子プロ・桂川有人