＜全米オープン2日目◇19日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞2023年大会覇者の32歳、ウィンダム・クラーク（米国）が、2位に4打差をつけるトータル7アンダーの単独首位で決勝ラウンドに進出した。初日に「64」をマークして首位発進とすると、この日も強風のなかで3バーディ・2ボギーの「69」にまとめた。【写真】注目！ 松山英樹のインパクト後の顔の向き歴代覇者としてこの大舞台に立つのは3度目