俳優の有村架純、黒木華、南沙良、塩野瑛久が20日、都内で行われた映画『マジカル・シークレット・ツアー』の公開記念舞台あいさつに登壇し、純金製（24K）の航空券がお披露目された。【集合カット】純金製航空券がキラッキラ！有村架純らキャスト陣イベントでは、純金（24K）製の航空券を公開。薄く繊細な純金製航空券には、有村、南、黒木が演じる役名が刻まれており、遠くからでも輝きを放つその仕上がりに、「すごい…」と