フランスで世界最大規模の武器・防衛装備品の展示会が開催されました。ロシアの侵攻を受けるウクライナが、各国からの支援を受ける一方、技術を供給する側にもなっています。パリ郊外で2年に1度開催される世界最大規模の武器・防衛装備品の展示会には、65か国が参加しました。アメリカやフランスなどに次いで多かったのはウクライナの企業で、およそ80社と2年前の10社から大幅に増加しています。記者「こちらにあるのが最新の迎撃