イギリス南部で旅客列車同士が衝突する事故があり、運転士1人が死亡、およそ90人がけがをしました。警察などによりますと、南部のベッドフォード近郊で19日、列車同士が衝突する事故があり、運転士1人が死亡しました。また、乗客ら89人がけがをし、このうち33人が重傷です。列車はいずれもイーストミッドランズ鉄道が運行し、ロンドン方面に向かっていて、イギリスメディアは一方の列車が安全システムの不具合で停車していたところ