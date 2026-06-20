俳優の有村架純、黒木華、南沙良が20日、都内で行われた映画『マジカル・シークレット・ツアー』公開記念舞台あいさつに登壇。南が、有村と黒木の印象を語った。【集合カット】純金製航空券がキラッキラ！有村架純らキャスト陣本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが金の密輸で逮捕された実際の事件から着想を得たオリジナルストーリー。借金を抱えた主婦、奨学金返済に追われる研究員、未婚の妊婦という、それぞれ事情を抱