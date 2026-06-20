アメリカのトランプ大統領は、中東のカタールから贈られた旅客機を改修した新たな大統領専用機を披露しました。アメリカ トランプ大統領「機体をすべて塗り直したんだ。新しい赤・白・青のカラーリングだ。（従来の）淡い青色も好きだったが、そろそろ変える時期だった」トランプ大統領は19日、カタールから贈られたボーイング747型機を改修した新しい大統領専用機を公開しました。これまでの水色と白を基調にした機体から白