【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝吉形祐司】イスラエルとレバノンの親イラン勢力ヒズボラは１９日、停戦で合意した。米当局者が本紙に明らかにした。イランが米国との最終合意に向けた協議の条件として、米イランの覚書が定める全ての戦線での軍事行動の終結を求める中、レバノンでの戦闘は協議の阻害要因となっていた。協議の進展につながる可能性がある。イスラエルのイエヒエル・ライター駐米大使は、停戦について、Ｘ（旧