タレントの上沼恵美子と高田純次がＭＣを務める読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」が、２０日放送された。元サッカー日本代表でタレントの武田修宏がゲスト出演し、バブル時代のタレントショップを特集。梅宮辰夫さんの漬物屋を紹介しているタイミングで、武田が「僕、９３年に娘さんとちょっと噂になったときがあって」と切り出した。突然放り込まれたモテエピソードに、上沼は「自分から言いはりました。アンナちゃん？