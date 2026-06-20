【モデルプレス＝2026/06/20】6月をもってフジテレビを退社する小澤陽子（34）アナウンサーが2026年6月20日、自身のInstagramを更新。フリーに転向することを表明した。【写真】34歳フジアナ、最終出社日の様子◆小澤陽子アナ、フリー転向を表明小澤アナは同年3月12日、自身のInstagramにて「2026年6月をもちまして、フジテレビを退職することにいたしました」と報告。6月19日には、最終出社日を迎えたことをつづっていた。そして