【モデルプレス＝2026/06/20】日向坂46の四期・藤嶌果歩が8月4日に発売する1st写真集『果実の歩幅』（集英社）の第10弾・先行カットが公開された。【写真】日向坂46四期生、美肌輝くプールショット◆藤嶌果歩、プールサイドでの“サンシャインショット”ぽかぽかと暖かい太陽の下、マイアミのプールサイドで撮影した眩しい「サンシャインショット」が登場。爽やかな雰囲気が溢れている。◆藤嶌果歩、1st写真集決定本作はアメリカ・