タレントの重盛さと美さん（37）が2026年6月14日、自身のインスタグラムを更新。室内で撮影したオフショットを披露した。「Forever Young」重盛さんは、「Forever Young」といい、親友でタレントの磯部希帆さん（34）と撮影したショットを含む12枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、オフホワイトのトップスにデニムを着用。クロップド丈のトップスからウエストをチラ見せしていた。3枚目ではおでこに手を当て