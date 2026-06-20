静岡市の難波市長は19日物価高騰対策として水道の基本料金を4か月間減額することを発表しました。これは、定例会見で難波市長が明らかにしたもので、長引く物価高騰への支援策として8月または9月分の水道料金から、4か月間、基本料金を40％減額します。これにより、世帯人数が2人から3人の一般家庭で1か月あたり356円の減額となります。市は6月追加補正予算として5億1184万円を計上し、財源は国の交付金を活用するということです。