歌手・工藤静香の最新ショットが話題となっている。工藤は２０日までに自身のインスタグラムを更新。「パイナップルケーキ屋さんの店内は、可愛らしい小物や、突き当たりにある木！！これが凄い！ものすごい樹齢の木がありました。普段はそこはオープンしていないのですが、特別に開けてもらい、記念撮影しました。こちらパイナップルケーキは、チェーン店ではなく、台北に１件のみあります！」と記し、巨木の前でオフショル