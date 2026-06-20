◆米大リーグドジャース―オリオールズ（１９日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、父親としての役割を果たすためにチームを離れた。真美子夫人の第２子出産に伴い、球団は「大谷は父親になるための休暇でチームを離れている。今週末のどこかで復帰する見込みだ」とした。この日、報道陣には現地午後３時にクラブハウスが公開された。その