◆第１７７回コロネーションステークス・Ｇ１（日本時間６月２０日未明、英国・アスコット競馬場・芝直線１５９０メートル、良）ロイヤルアスコット開催４日目の３歳マイル最強牝馬決定戦が９頭立てで行われた。単勝１・６倍で１番人気のプリサイス（牝３歳、愛国・エイダン・オブライエン厩舎、父スタースパングルドバナー）が、４度目のＧ１勝利を飾った。ライアン・ムーア騎手とのコンビで後方から進め、最後の直線では外を