ひんやりぷるんとしたおいしさが魅力の「杏仁豆腐」。「杏仁霜」の香りが決め手になると思いきや、実は手に入りやすいアーモンドエッセンスを使うことでお家で手軽に作れるんです！今回はレンジでできる簡単杏仁豆腐レシピを3つご紹介します。 ▼生クリームなしでも濃厚！後味さっぱりのゼラチン杏仁豆腐 「生クリームなしで濃厚さが出るの？」と思うかもしれませんが、このレシピはそんな心配は無用。工程はたった3つで、冷蔵庫