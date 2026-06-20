俳優の本木雅弘（60）が19日放送のTBS「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。義母で女優の樹木希林さんからの金言を明かした。本木は1995年にエッセイストの内田也哉子さんと結婚。希林さんは義母にあたる。番組MCで落語家の笑福亭鶴瓶「義理の母としては何か言われたんですか？」と質問すると、本木は「現実では二世帯住宅で一つ屋根の下に住んでたんですけれども、樹木さんは相当実は気を使ってくれてました」と明か