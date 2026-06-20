怪奇漫画家・日野日出志さんの名作で、映像・音声とも全編生成AI（人工知能）で映画化される意欲作「怪奇！死肉の男」（監督・曽野剛）が来月24日、東京・池袋シネマロサで公開初日を迎え、順次全国展開される。生成AIによる漫画作品の映画化、実在俳優がAIによる映像・音声で出演するのは国内初の試みとみられる。公開2日目の25日の舞台あいさつには「富江」「うずまき」で知られる世界的ホラー漫画家の伊藤潤二さんが登壇。