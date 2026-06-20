■これまでのあらすじ自然派をこじらせた義母は妻にブロックされた後、今度は兄嫁をターゲットにしていた。義母の無神経な言葉に傷つく兄嫁に、妻は「強い気持ちで対応していいと思う」とアドバイスする。そして兄嫁も義母をブロックして…。【義母 Side Story】セミナーには私と同世代のみなさんが大勢います。ここで知り得た知識を家族のために役立てようと、みなさん真剣に学んでいるんです。でも、なかなか家族が理解してくれ