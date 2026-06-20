気象庁はきょう午前、北陸地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。富山県内は、このあと次第に雨の降り方が強まりそうです。県内は雲に覆われ、広い範囲で雨が降っています。新潟地方気象台はさきほど北陸地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。去年より29日遅く、平年より9日遅い梅雨入りです。きょうの県内は大気の状態が不安定となり、雷を伴って激しい雨が降る所がある見込みです。気象台は、きょうの夕方からあ