歌手のGACKT（52）が19日放送のABCテレビ「探偵！ナイトスクープ」（金曜後11・17）に“特命局長”として初出演した。ヒョウ柄のアウターをラフに着崩し、その下には白タンクトップにサングラスといういでたち。圧倒的なオーラを放ちながら、スタジオに登場した。「長寿番組なので、昔から見ていました」と番組への親しみを口にしたGACKT。ただ、「見て面白ければいいなと思うけど、面白くなかったら途中で帰ろうかな」とこ