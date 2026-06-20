NPB(日本野球機構)は20日の公示を発表。ヤクルトは内山壮真選手の登録を抹消しました。内山選手は前日19日の広島戦に「1番・セカンド」でスタメン出場。4回にタイムリーを放ち、5回にも二遊間に抜けそうな当たりをダイビングキャッチでしのぐなど、攻守に躍動を見せました。しかしこの守備の際に、肩を痛めたそぶり。6回の守備から交代となっていました。試合後、池山監督は「捕ったところまでは非常によくて。左肩が抜けて、ハマ