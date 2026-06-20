攻撃の応酬が続いていたイスラエルとレバノンを拠点とする親イラン組織「ヒズボラ」が停戦に合意しました。停戦合意により、アメリカとイランの協議が行われるかどうかが焦点となっています。アメリカ政府の当局者はJNNの取材に対し、イスラエルとヒズボラはレバノン時間19日午後4時＝日本時間午後10時からの停戦で合意したと明らかにしました。トランプ大統領はNBCテレビの電話インタビューで、イスラエルとの協議の中で停戦に合