イギリス南部で19日、列車同士が衝突し、1人が死亡、およそ90人がけがをしました。BBCなどによりますと、イギリス南部ベッドフォードシャー州で19日午後、ロンドンへ向かう旅客列車同士が衝突する事故がありました。この事故で、運転士1人が死亡、89人がけがをし、このうち11人が重体だということです。イギリスBBCは、一方の列車が、同じ線路上の前方に止まっていたか、ゆっくりと走行していた列車に衝突したようだと伝えていて、