【6月の旬撮ガール：汐見まといさん】 毎週金曜公開 【拡大画像へ】 扶桑社は、サブスクリプションサイト「MySPA!」のコーナー「旬撮ガール」にて、汐見まといさんのグラビアを公開している。100枚のグラビアを毎週金曜、5週間に分けて配信する。 「旬撮ガール」は、毎月旬な女の子をピックアップするコーナーで、6月はアイドルグループ「y