父の日に向けて、成城石井ではお酒とグルメを組み合わせたギフトセットを販売しています。今回はその中から、おつまみとお酒のペアリングが楽しめるセットや、日本酒好きにうれしい飲み比べセットなど、お父さんへの贈り物にぴったりな3商品を紹介します。●成城石井自家製2種の点心と日本酒セット（4599円）成城石井自家製の点心と日本酒を組み合わせた、父の日限定のギフトセットです。セットには、「国産豚の肉汁じゅわっと小籠