6月19日、バスケットボール男子日本代表（FIBAランキング22位）が「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window3」へ向けた第2次強化合宿を公開。直前に発表された比江島慎（宇都宮ブレックス）のサプライズ招集には、チームメートも驚きのリアクションを見せた。 比江島は2024年11月のアジアカップ予選を機に「これで最後のつもり」と、日本代表から距離を置いていたが