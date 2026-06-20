7月3日に全国公開される映画『トイ・ストーリー5』が、IMAXやULTRA4DXなど全11バージョンで上映されることが決定。あわせて各フォーマット版のポスタービジュアルが公開された。 参考：乃木坂46 井上和、納得の『トイ・ストーリー5』声優抜擢“好き”を原動力に掴んだ夢の舞台 世界初の長編フルCGアニメーションとして映画史を変えた1995年全米公開の『トイ・ストー