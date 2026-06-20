Clean Banditが、ビッグ・ピッグとのコラボ曲「I Don’t Wanna Hurt You」をリリース。また、あわせて同曲のMVも公開となった。 （関連：【映像あり】Clean Bandit、自身が脚本や監督などすべてを手掛けた「I Don’t Wanna Hurt You」MV） 本楽曲は、Clean Banditが新設したレーベル CB Xからの第1弾リリース。ロンドンにあるClean Banditのスタジオでレコーディングが行われ、ジャ