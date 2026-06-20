体幹が最強の柴犬「小雨ちゃん」（⇒次へ）【画像を見る】癒し度120％。小さなアヒルのおもちゃに囲まれたワンちゃんの姿少し熱めのお湯と白くゆらめく湯気。「旅行と言えば温泉」という人もいるのではないでしょうか？身も心もほぐしてくれる温泉は、日本ならではの癒しの文化ですよね。そんな温泉時間を満喫するワンちゃんが、Instagramで話題になっています。■体幹が良すぎる！アヒルボートに乗って登場したワンちゃんアヒルボ