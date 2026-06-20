リラックスしている猫ちゃん【写真を見る】そんなところでそんなポーズ！？思わず見入ってしまう猫ちゃんのリラックス姿高い場所を好む猫。家の中でふと上を見ると、そこには思わず二度見してしまうようなポーズでたたずむ猫の姿が…。そんな一枚の写真がSNSで話題になっています。今回は、そんな猫ちゃんのユニークな姿をご紹介します。■脱力感たっぷりの猫投稿したのは、Xユーザーのちひろジブリ好き（@2bL3RdrxExPNtZ9）さん。