日中、会社や学校へ行っているときにはトイレの回数は普通なのに、夜間だけ近くなる……。そんな悩みを抱えている人もいるのでは？ もしかしたらその場合、薬などによる治療で改善できるかもしれません。多尿以外の夜間頻尿の原因について、かねみつクリニックの金光先生に教えてもらいました。 監修医師：金光 俊行（かねみつクリニック） 2006年京都府立医科大学卒業。2006年京都第二赤十字病院初期研修医、2008年大阪