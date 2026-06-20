開催：2026.6.20 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 6 - 5 [カージナルス] MLBの試合が20日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとカージナルスが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はセス・ルーゴ、対するカージナルスの先発投手はマイケル・マグリビで試合は開始した。 1回表、4番 ジョーダン・ウォーカー 3球目を打ってライトへの犠牲フライでカー