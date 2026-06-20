開催：2026.6.20 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 9 - 3 [ガーディアンズ] MLBの試合が20日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとガーディアンズが対戦した。 アストロズの先発投手は今井達也、対するガーディアンズの先発投手はタナー・バイビーで試合は開始した。 1回裏、さらにライトが悪送球でアストロズ得点 HOU 1-0 CLE 3回表、3番 ブラヤン・ロッキオ 3