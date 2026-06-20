小型インスタントカメラ「Polaroid Go Generation 3」が発売された。名前の通り、Goシリーズの第3世代。ポラロイド製インスタントカメラには、従来の600フィルムを使う「Polaroid I-2」や「Polaroid Now」などがあるが、Goシリーズは小さなサイズのGoフィルムを使うカジュアルなシリーズとして近年人気が高まっている。 ポケットにサッと入れておける携行性、アナログならではの風合いある描写。何より、シ