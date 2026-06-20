1974年にニューヨークで誕生したバッグブランド「LeSportsac（レスポートサック）」とアーバンリサーチの初の別注コレクションの7月中旬の発売に先駆け、6月19日より予約を開始しました。■洋服を選ばず、向かう先も選ばない別注コレクションLeSportsacは、1974年にアメリカ・ニューヨークで誕生。セーリング（ヨット）の際に使用される耐久性の高い素材に着目し、軽量で多目的に使えるバッグを作ったのがルーツにあることから、軽